अरविंद केजरीवाल को अमरिंदर सिंह ने दी चुनौती, कहा- पंजाब में मेरे खिलाफ लड़ो चुनाव

केजरीवाल के सवाल पर अमरिंदर सिंह ने करारा जवाब दिया और कहा कि पंजाब में बादल चैप्टर खत्म हो चुका है। केजरीवाल को पंजाब आकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 1:49 [IST]

English summary

Fight me in punjab says amarinder singh to arvind kejriwal.