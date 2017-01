मोदी सरकार के दो साल में 42 फीसदी बढ़ गई किसान आत्महत्या, महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा

एक साल में आत्महत्या के 3030 मामलों के साथ महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या वाला राज्य बना। पूरे देश के आंकड़ों में से 37.8 फीसदी मामले सिर्फ महाराष्ट्र के हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 8:15 [IST]

English summary

Farmer suicides cases up by 42 percent between 2014 and 2015 says ncrb.