आधी रात को होटल में 'भूत' ने की परिवार की पिटाई, पुलिस ने देखा CCTV फुटेज

पिता-पुत्र ने सभी को बताया कि उन पर भूत ने हमला किया है। स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर जी श्यामसुंदर ने कहा, 'हमने तीन अधिकारियों को मौके पर जांच के लिए भेजा था।'

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 15:24 [IST]

English summary

Family from mumbai claims of ghost attack in a hyderabad lodge.