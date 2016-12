केजरीवाल पर रेप के आरोप से जुड़ी झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल

सोशल मीडिया में शेयर की जा रही न्यूजपेपर की कटिंग टेलीग्राफ की है, जिसके हेडर था, एक आईआईटी स्टूडेंट को रेप को आरोप में पकड़ा गया। आरोपी लड़के का नाम अरविंद केजरीवाल खबर में बताया गया।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 13:36 [IST]

fake rape story on Kejriwal back in circulation at social media.