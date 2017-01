एफआईआर और 10 हजार के इनाम के बावजूद नहीं मिला कुत्ता, फेसबुक ने मिलवा दिया

दिल्ली के द्वारका का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक कुत्ता अपने मालिक से बिछड़ गया था और वह फेसबुक पोस्ट के जरिए वापस अपने मालिक से मिल गया।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 18:55 [IST]

English summary

facebook helps to unite labrador lost in delhi with his owner