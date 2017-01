पुर्तगाल के पीएम ने नरेंद्र मोदी को दी ये जर्सी, हुए 6 अहम समझौते

प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर भारत आने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल के पीएम का धन्यवाद भी किया।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 20:11 [IST]

English summary

exchange of agreements between india and portugal