गुजरात के वडोदरा में दारू पार्टी, IPLके पूर्व चेयरमैन चिरायु अमीन भी पकड़े गए

गुरुवार की रात पुलिस ने छापा मारकर 200 से ज्‍यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्‍नर चिरायु अमीन भी शामिल हैं।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 12:15 [IST]

English summary

Vadodara police, in a major crackdown, has seized Rs 1.10 crore worth IMFL and detained 261 persons, including ex-IPL Chairman Chirayu Amin, on Friday.