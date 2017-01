देश के हर नागरिक को मिलेगी फ्री में तनख्वाह, मोदी सरकार लेकर आ रही है ऐसी योजना

सोचिए अगर बिना काम करे ही हर महीने आपके बैंक खाते में एक निश्चित रकम आ जाए तो कैसा हो? मोदी सरकार एक ऐसी ही योजना पर विचार कर रही है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 11:22 [IST]

English summary

Every Indian will get free money, Narendra Modi government consider for Universal Basic Income scheme.