राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए इस नाम पर सारा विपक्ष एक जुट हो जाएगा?

गोपाल कृष्ण गांधी का नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे किया है जिस पर सारा विपक्ष एक हो सकता है।गोपाल कृष्ण गांधी 2004 से 2009 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 16:41 [IST]

English summary

entire opposition can come together on the name of gopal krishna gandhi for presidential candidate