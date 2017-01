जम्मू-कश्मीर: गंदेरबाल में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, फायरिंग जारी

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक दो आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई गई है। फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी जारी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 11:53 [IST]

English summary

Encounter between security forces and terrorists in Ganderbal jammu kashmir.