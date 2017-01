चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को राहत देने के लिए आरबीआई को लिखी चिट्ठी

चुनाव आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) को चिट्ठी लिखकरचुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को एक हफ्ते में 24 हजार की बजाय 2 लाख रुपए निकालने की छूट देने को कहा है।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 20:26 [IST]

English summary

Election Commission writes to RBI to hike withdrawal limit for candidates