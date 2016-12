पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 4 जनवरी को करेगा चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ज्यादातर चरणों का चुनाव फरवरी में ही कराना चाहता है। माना जा रहा है कि आयोग ने तारीखें फाइनल कर ली हैं और अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय के साथ बैठकों का दौर जारी है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 7:30 [IST]

election commission to announce dates for assembly polls in five states on jaunary 4.