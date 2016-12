यूपी समेत पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान

देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग आज कर सकता है ऐलान, सूत्रों की मुताबिक आयोग ने अपनी तैयारियां की पूरी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:51 [IST]

English summary

Election commission to announce election dates of 5 states today. Commission has completed its all formalities says sources.