बजट की तारीख पर चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग पर केंद्रीय बजट को घोषित करने की तारीख के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 10:00 [IST]

Election commission of india asks central govt to respond to Opposition’s Budget date postpone demand