चुनाव आयोग ने 255 दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया

चुनाव आयोग ने 255 पार्टियों की मान्यता को रद्द किया, इन दलों में कई ऐसे पते पर रजिस्टर हैं जोकि मौजूदा समय पर किसी और के नाम पर हैं।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 12:23 [IST]

English summary

Election commission deleted 255 parties name from the commission. THese parties were registered from the addresses which are of different people.