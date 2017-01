चुनाव आयोग ने केजरीवाल को लगाई फटकार, भविष्य में आचार संहिता के उल्लंघन पर मान्यता हो सकती है रद्द

चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के रिश्ववत वाले बयान पर सख्ती दिखाते हुए कड़ी फटकार लगाई है और भविष्य में आचार संहिता के उल्लंघन पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 17:44 [IST]

English summary

election commission censures arvind kejriwal for remark of bribe in goa poll rally