चुनाव आयोग ने अनंतनाग लोकसभा उप-चुनावों को निरस्‍त किया। आयोग का कहना वर्तमान हालातों में अनंतनाग में चुनाव संभव नहीं। पहले 12 अप्रैल को होने थे उपचुनाव लेकिन आयोग ने तारीख बढ़ाकर 25 मई कर दिया था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 9:41 [IST]

English summary

Election Commission (EC) cancels Anantnag Lok Sabha bypoll. EC feels that the ground situation is not conducive to hold free elections.