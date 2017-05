ईवीएम मुद्दे पर चुनाव आयोग ने 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई

चुनाव आयोग ने सभी दलों की 12 मई को बुलाई बैठक, ईवीएम मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने बुलाई है यह सर्वदलीय बैठक

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 12:42 [IST]

English summary

Election commission calls all party meet over EVM issue on 12 MAy. All parties will give their perspective on the issue.