बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- ब्रेकअप के बाद रेप का आरोप नहीं लगा सकती पढ़ी-लिखी लड़की

हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए हामी भरी थी। सिर्फ शादी का वादा ऐसे मामलों में आरोप की वजह नहीं बन सकता।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 11:19 [IST]

English summary

Educated girl can not blame rape after breakup says bombay high court .