मायावती के भाई के खाते में 1.43 करोड़ और बसपा के खाते में 104 करोड़ हुए जमा

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को जांच में यूनियन बैंक आॅफ इंडिया के करोलबाग ब्रांच में बसपा और मायावती के भाई आनंद कुमार के खाते भी पाये। इनमें बसपा पार्टी के खाते में 104 करोड़ जबकि आनंद के खाते में 1.43 करोड़ मिले।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रवर्तन निदेशालय ने नियमित जांच के तौर पर यूबीआई के संदिग्ध खातों की भी जांच की। ऐसे खातों की जांच की गई जिनमें नोटबंदी के बाद बड़ी राशि के तौर पर जमा किया गया। इनमें ये दो अकाउंट भी मिले। इस बारे में जब बसपा से प्रतिक्रिया जाननी चाही तो किसी ने भी कुछ नहीं बोला।

ED found Mayawati's brother's a/c in Union bank of India,Karol Bagh branch,Delhi wherein Rs1.43 cr was deposited post demonetisation-Sources

अधिकारियों ने जानकारी दी कि बसपा के खाते में 102 करोड़ 1000 के नोट में जबकि 3 करोड़ की राशि 500 के पुराने नोट में जमा कराए गए थे। उन्होंने पाया कि नोटबंदी के बाद हर रोज इन खातों में 15 से 17 करोड़ जमा कराए गए। जांच एजेंसी को जांच में एक और संदिग्ध अकाउंट मिला जो कि मायावती के भाई आनंद का पाया गया। इनके खाते में भी 1.43 करोड़ मिले जिनमें 18.98 लाख रुपये नोटबंदी के बाद पुराने नोट के तौर पर जमा कराए गए।

ED is investigating the matter and the trail of transaction of money: Sources