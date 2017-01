चुनाव आयोग का आदेश, हटाए जाएं पीएम-सीएम की तस्वीर वाले होर्डिंग

कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अपील की थी कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां पेट्रोल पंपों पर लगे प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले होर्डिंग हटाए जाएं।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 14:27 [IST]

English summary

ECI orders pictures of PM, CMs to be removed from hoardings in poll bound states.