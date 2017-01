चुनाव आयोग ने पूछा- वर्ष 2012 में सरकार ने बजट देर से पेश करने के लिए किन नियमों का किया पालन

भारतीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय सचिवालय से इस बावत जानकारी है कि आखिर वर्ष 2012 में बजट देर से पेश करने के लिए सरकार ने किसी प्रकियाओं का पालन किया था और कौन से नियम अपनाए थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 16:54 [IST]

English summary

EC has sought information procedure followed by Govt to delay presentation of 2012 Budget