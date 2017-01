त्रिपुरा में आया इतिहास का सबसे तेज भूकंप, असम और बांग्लादेश भी दहले

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 59 किमी दूर अंबासा और कुमारघाट के बीच लोंगतोराई पहाड़ी भूकंप का केंद्र रहा। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 17:00 [IST]

English summary

Earthquake of magnitude 5.7 on Richter scale in assam and Tripura