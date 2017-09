DUSUelection2017: 4 साल बाद NSUI की वापसी, सोशल मीडिया पर ABVP का उड़ा मजाक

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चार साल बाद एनएसयूआई ने वापसी की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए मंगलवार को हुई वोटिंग के परिणाम आज जारी किए गए, जिसमें NSUI के रॉकी तुसीद ने अध्यक्ष और कुणाल सेहरावत ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 4 सीटों में से NSUI और ABVP ने 2-2 सीटें जीती है। छात्र संघ चुनाव में ABVP की महामेधा नागर सचिव और उमाशंकर संयुक्त सचिव के पद पर जीत हासिल की है। सोशल मीडिया पर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ ट्रेंड कर रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं...

Heartiest congratulations to @NSUI . Asam, Raj, Pun,JNU & nw DU..hope it starts end of fascist powers in Indian politics✌ #DUSUelection2017 — Farhan (@_arzkiyahai_) September 13, 2017

Congratulations @nsui on an outstanding performance in #DUSUelection2017. A triumph for liberal values on campus. #NSUIwinsDU Proud of you! — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 13, 2017

Rajasthan, JNU, DU, Guwahati, #Kerala... this has been a year of defeat after defeat for #ABVP in Universities. This is an anti-Modi wave — ☭ Comrade Nambiar ☭ (@JagoSarbahaara) September 13, 2017

एनएसयूआई को बधाई दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने द्वेष, ईर्ष्या और नफ़रत की राजनीति को नकार दिया है, ये मोदी राज के पतन की शुरूआत है#nsui — NADEEM MIRZA (@NADEEM07869) September 13, 2017

So ABVP got a kick in the groin in the DUSU elections?

Due to "technical reasons"? 😂

ABVP drew a blank in Gauhati University Elections too. — Nilim Dutta (@NilimDutta) September 13, 2017

अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि ABVP DUSU चुनाव इसलिए हारी क्योंकि सारे कॉलेजेस गोबर से नही पाते गए थे।#DUSUelection2017 — Roshan Rai (@Roshan_Kr_Rai) September 13, 2017