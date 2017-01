शरब पीना मौलिक अधिकार है या नहीं केरल हाईकोर्ट ने दिया जवाब

केरल सरकार के शराबबंदी को चुनौती देने वाली याचिका को केरल हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 18:00 [IST]

Upholding the liquor policy adopted by the previous government, the Kerala high court has ruled that consumption of alcohol is not a fundamental right.