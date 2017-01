टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल पर कभी भरोसा ना करें: अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के मतदाताओं को चुनाव पूर्व टेलीविजन सर्वेक्षणों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 8:40 [IST]

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal asked AAP voters in Goa not to trust pre-poll surveys on TV news channels and urged people to ensure that anti-BJP votes are not split in the forthcoming state assembly elections.