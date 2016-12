नई गाड़ी खरीदने के लिए आपको पार्किंग की जगह का सबूत देना पड़ेगा। इसके तहत कार डीलर को शपथ पत्र के रूप मे पार्किंग स्‍पेस की जानकारी देनी होगी।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 13:19 [IST]

English summary

You may not be allowed to register your new car or any other vehicle unless you produce proof that you have adequate parking space for it, according to a rule that the Centre is looking at introducing in future.