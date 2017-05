मिलिए शहीद की बेटी को गोद लेने वाले आईएएस से, दुर्गाशक्ति नागपाल के हैं बैचमेट, आंखें कर चुके दान

कुल्लू के डीएम युनूस खान पंजाब के रहनेवाले हैं। वो सख्त मिजाज और काम के प्रति समर्पित अफसर माने जाते हैं। खनन माफिया में उनका खौफ है। वो दुर्गाशक्ति नागपाल के बैचमेट हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 16:52 [IST]

English summary

Meet DM of Kullu Yunus Khan who took responsibilities of martyr's daughter.