लव मैरिज के बाद करियर को लेकर हुआ झगड़ा, स्काइप से लिया तलाक

लव मैरिज के बाद करियर की वजह से दंपति में झगड़ा होने लगा। दोनों ने तलाक का फैसला लिया और स्काइप के जरिए पत्नी ने कोर्ट में बयान दिया।

Written by: गुणवंती परस्ते

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 20:02 [IST]

