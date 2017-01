मुलायम बनाम अखिलेश युद्द का कारण है साधना-डिंपल का झगड़ा!

सपा परिवार में न केवल पिता-पुत्र में झगड़ा है बल्कि अक्टूबर में ही सास साधना गुप्ता और बहू डिंपल यादव के बीच खटपट शुरू हो गई थी।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 9:54 [IST]

English summary

According to Pradesh 18 news, Distance grew between Akhilesh and Mulayam Singh after Sadhna Gupta and Dimple Yadavv Conflict.