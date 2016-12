शिवपाल-मुलायम से खफा अखिलेश यादव ने सार्वजनिक की अपनी लिस्ट, 11 बजे विधायकों की बैठक

टिकट बंटवारे से नाराज अखिलेश यादव एक बड़े एक्शन के मूड में हैं। गुरुवार शाम तक अखिलेश यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सपा सरकार में ज्यादातर विधायक अखिलेश यादव के साथ हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 9:41 [IST]

English summary

Dispute between Akhilesh Yadav and Shivpal Yadav over distribution of tickets in Samajwadi Party.