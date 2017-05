तेलंगाना पुलिस के खिलाफ विवादित बयान में बुरे फंसे दिग्विजय सिंह

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को तेलंगाना पुलिस के खिलाफ विवादित बयाने देने के आरोप में दर्ज किया गया मामला।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 13:49 [IST]

English summary

Case registered against Digvijaya Singh for comment on Telangana Police for radicalising Muslim youth by setting up fake ISIS site.