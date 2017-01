पुलिस का बेरहम चेहरा! चोरी के आरोप में दिव्यांग को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा: VIDEO

ओडिशा के रेलवे स्टेशन पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां पुलिसवालों ने दव्यांग पर लात-घूंसे बरसाए।

#WATCH Specially abled man thrashed by Railway Police in Balasore(Odisha) for allegedly stealing a mobile phone (3.1.17) pic.twitter.com/niiqNo3gAV

Story first published: Monday, January 9, 2017, 20:17 [IST]

English summary

In a shocking incident, a specially abled man was thrashed by the Railway Police in Balasore district of Odisha for allegedly stealing a mobile phone.