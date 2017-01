धर्मशाला बनी हिमाचल की दूसरी राजधानी, जानें इससे जुड़ी खास बातें

धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की शीतकालिन राजधानी बनाया गया है। दलाईलामा के इस अस्थाई निवास वाले शहर को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विशेष दर्जा दिया है।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 16:45 [IST]

English summary

Chief Minister Virbhadra Singh on Thursday declared Dharamsala, situated in the snow-capped Dhauladhar range, the second capital of Himachal Pradesh.