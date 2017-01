यूपी चुनाव 2017- जातीय मुद्दों में दब गए विकास के मुद्दे

यूपी के सियासी दल चुनावी दंगल में बहुमत हासिल करने के लिए जातीय समीकरण को साधने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 21:16 [IST]

English summary

Development is not at all in discussion but Caste in UP poll. There is no buzz over the work of government but caste only in UP.