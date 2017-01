26 जनवरी की परेड में पहली बार नजर आएगी देसी बोफोर्स धनुष

26 जनवरी की परेड के दौरान राजपथ पर नजर आएंगी दो धनुष तोपें। मध्‍य प्रदेश की फील्‍ड गन फैक्‍ट्री में तैयार किया गया है धनुष को। जनवरी के पहले हफ्ते में जबलपुर से दिल्‍ली लाई गई हैं दो धनुष तोपें।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 11:36 [IST]

