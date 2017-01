घने कोहरे और शीतलहर से ठिठुर रहा है उत्तर भारत, लोग हैरान-परेशान

यूपी के शहर बनारस में आज की सुबह घने कोहरे से हुई है। राज्य के कई हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 8:56 [IST]

English summary

Delhi, Bihar, East Uttar Pradesh residents woke up to a foggy morning, 70 trains late and 7 cancelled.