नोटबंदी:आज के बाद बैंक नहीं लेंगे पुराने नोट, बचेगा सिर्फ एक विकल्प

8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद पुराने नोटों को जमा कराने के लिए दिया गया वक्त आज खत्म हो रहा है। आज के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट आरबीआई की शाखाओं में ही जमा किए जा सकते हैं।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 12:57 [IST]

English summary

demonetisation you can deposit old notes only rbi branches after 30 december