500 और 1,000 की पुरानी करेंसी पर सरकार ला सकती है अध्यादेश, देना पड़ सकता है जुर्माना

केंद्र सरकार 500 और 1,000 रुपए के पुराने करेंसी नोट के लिए अध्यादेश ला सकती है। इसके बाद उन लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है, जिन्होंने अब तक पुराने नोट जमा नहीं कराए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 10:28 [IST]

English summary

Demonetisation: Now Ordinance on holding demonetized old 500 rupees and 1000 rupees currency note