जाने माने अर्थशास्‍त्री और पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी जी 2 साल से कह रहे हैं कि राष्‍ट्रीय खजाने में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन यह सब महज बातें हैं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 14:07 [IST]

English summary

Narendra Modi keeps on saying he will transform India's economy, we know now that the beginning of the end has come said Former PM Manmohan Singh.