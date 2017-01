RBI ने नोट बदलने से किया इंकार तो महिला ने गेट के सामने फाड़ लिए अपने कपड़े

नोट बदलने के लिए अपने बच्चों के साथ आरबीआई के दफ्तर पहुंची महिला को गार्ड्स ने धक्के लगाकर वहां से भगाने की कोशिश की, जिसके बाद उसने अपने कपड़े फाड़ लिए।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 0:55 [IST]

English summary

Unable to get a few junked currency notes exchanged, a frustrated poor woman became topless in front of RBI regional office in Delhi.