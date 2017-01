दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में, शीतलहर ने जीना किया मुहाल

कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली करीबी 55 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं 13 फ्लाइट्स भी अपने निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर पाए हैं।

#DelhiFog 55 trains from/to Delhi arriving late, 22 rescheduled and 6 cancelled due to foggy weather pic.twitter.com/u3cXmKVDsO

DelhiFog: Dense fog shrouds the national capital, 55 trains late, 22 rescheduled and 6 cancelled, Cold Wave In UP.