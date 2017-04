डीयू की लड़कियां ना हो शर्मसार इसलिए लड़के पहनकर आएं पूरे कपड़े-कॉलेज प्रशासन

दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क विभाग (DSW) ने एक परिपत्र जारी कर छात्रावास के कॉमन रूम में छात्रों को उचित परिधान पहनकर आने को कहा है।

Sunday, April 30, 2017, 10:40 [IST]

A notice at the Delhi University's Department of Social Work (DSW) which asks students to come to the common room in 'proper dress' has raised an issue of moral policing by imposition a dress code in the college.