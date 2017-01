दिल्ली पुलिस के इस जवान ने किया वो काम, सुनकर आप भी करेंगे सैल्यूट

जगप्रीत ने इस पुलिसवाले को सैल्यूट किया और पूरा मामला उसकी फोटो के साथ फेसबुक पर शेयर किया। जगप्रीत ने लिखा कि आज भी हमारे बीच ऐसे ईमानदार पुलिसवाले हैं जो हर हालात में हमारी मदद करने को तैयार हैं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 14:13 [IST]

English summary

delhi traffic police sub inspector shows honesty, returns purse with 50 thousand, refuses to accept any rewards.