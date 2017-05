इस टैक्सी ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की वो मिसाल जिसे देख पुलिस वाले हो गए हैरान

दिल्ली के हवाई अड्डे पर टैक्सी ड्राइवर ने जो ईमानदारी की मिसाल पेश की उससे पुलिस तक हैरान हो गई।

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक टैक्सी ड्राइवर बुधवार को पुलिस थाने पहुंचा। वहां उसने जो ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल 24 वर्षीय ड्राइवर दिबेंद्र कापरी को अपनी टैक्सी में एक बैग मिला। जिसमें सोने के जेवरात,लैपटॉप,एक एप्पल का आईफोन, एक कैमरा और करीब 70 डॉलर की करेंसी मिली। इन सभी की कुल कीमत 8 लाख रुपए थी। कापरी ने पुलिस में बताया कि वो यह बैग वापस देने के लिए आए हैं ताकि संबंधित यात्री को मिल जाए। कापरी ने कहा कि उन्हें यात्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम लेकिन उसे पहाड़गंज में उतारा था। पुलिस ने कहा हम हैरान एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मैं कापरी की ओर से दिखाई गई ईमानदारी से काफी प्रभावित हूं। वो बैग में रखे सामानों की कीमत जानता था फिर भी उसे वापस करने का फैसला किया। IGI से जुड़े मामलों के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय भाटिया ने कहा कि पुलिस स्टेशन के ड्यूटी अफसर ने SHO को इस मामले से अवगत करा दिया है। बैग पूरी तरह से चेक किया गया। उसमें अमेरिकी करेंसी के साथ महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं। साथ ही इसमें कुछ जरूरी कागजात भी हैं।

