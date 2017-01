VIDEO: बेंगलुरु जैसा ही न्यू ईयर की रात दिल्ली में भी हुआ था हैवानियत का तांडव

नए साल के जश्‍न की रात करीब 12.30 बजे मुखर्जी नगर स्थित बत्रा सिनेमा के पास बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 17:09 [IST]

English summary

A video came to light on Thursday of a woman being sexually assaulted by a mob of men while she was on bike in New Delhi’s Mukherjee Nagar on New Year’s Eve.