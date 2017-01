सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही हेड कॉन्स्टेबल ने खुद को मारी गोली, दिल्ली पुलिस कर रही छानबीन

सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा टीम में तैनात एक हेड कॉन्स्टेबल ने खुद को गोली मार ली है। चंदर पाल नाम के इस हेड कॉन्स्टेबल ने अपनी छाती पर गोली मारी है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 13:50 [IST]

