कांग्रेस को क्यों हैं नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति से दिक्कत?

मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि ''मैने पीएम मोदी को लिखित सलाह दी थी। मैंने कहा था कि जो सभी परिस्थितियों पर खरा उतरे उसे ही सीबीआई का चीफ बनाया जाए।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 11:45 [IST]

English summary

The Centre on Thursday appointed Delhi Police Commissioner Alok Verma as the new CBI Director. Hours later, the Congress called it a “wrong selection”.