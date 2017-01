दिल्ली पुलिस के आयुक्‍त आलोक वर्मा सीबीआई के नए निदेशक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई निदेशक पद के लिए आलोक वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 20:49 [IST]

English summary

Delhi Police Commissioner Alok Verma to be next CBI Chief