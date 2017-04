पुलिस को मिल गए वो लोग, जिन्होंने दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर चलाई थी पोर्न क्लिप

जांच के बाद यह साफ हो गया है कि राजीव चौक पर पोर्न क्लिप चलाने के लिए वाई-फाई का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल उन लोगों की तलाश की जा रही है, जिन्होंने यह काम किया था।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 13:49 [IST]

English summary

Delhi Metro probe says passengers used open Wi-Fi at rajiv chowk to play adult clip